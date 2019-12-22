شبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الاثنين

كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 48 ساعة مقبلة أيام "الأحد - الاثنين".

طقس الأحد

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 22 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

الوجه البحري والقاهرة 20 12

جنوب سيناء والغردقة 24 16

شمال الصعيد 20 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 14

طقس الاثنين

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا تصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح معتدلة تنشط على شمال وشرق البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 21 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 13

الوجه البحري والقاهرة 20 10

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 21 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12