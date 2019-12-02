برواتب تصل لـ7 آلاف جنيه.. 5 آلاف و600 فرصة عمل داخل البلاد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 5608 فرصة عمل خالية داخل البلاد بالقطاع الخاص، وفقًا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهر ديسمبر 2019 الجاري.

وتواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن ومحافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، بمزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث يصل راتب بعض الوظائف لـ 7 آلاف جنيه.

وينشر "مصراوي" بيانات النشرة القومية للتشغيل بوزارة القوى العاملة على النحو التالي.. (اضغط هنا)