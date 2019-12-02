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إحباط تهريب 26 ألف دولار داخل عبوتين بسكويت في مطار القاهرة

01:05 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
إحباط تهريب 26 ألف دولار داخل عبوتين بسكويت في مطار القاهرة

المضبوطات

كتب - محمد عبيد

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، أغلى عبوتين بسكويت بداخلهما 26 ألف دولار، مع راكب مصري قبل سفره إلى موسكو، وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وردت معلومات لمباحث مطار القاهرة عن محاولة تهريب الراكب لمبالغ مالية، أثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة الروسية المتجهة إلى موسكو، وجرى تفتيشه ولم يتم العثور على شيء إلا عبوتين بسكويت مغلفتين، وبفتحها عثر على المبالغ المالية.

أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بإلغاء سفر الراكب وإحالته إلى النيابة.​

مطار القاهرة الدولي موسكو مباحث مطار القاهرة

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