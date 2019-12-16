بدراجة بخارية.. وزير الكهرباء ورئيس شركة القناة يتجولان في شرم الشيخ (صور)

كتب - محمد صلاح:

تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد موزعات كهرباء شرم الشيخ، مساء الاثنين، مستعينًا بدراجة بخارية يرافقه المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وجاءت زيارة وزير الكهرباء ورئيس القناة مفاجئة، حيث أبدى إعجابها الشديد لما لمسوه من تطوير وتحديث وجوده عالية بجميع مكونات الشبكة في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك عقب اتتهاء فعاليات اليوم الثالث لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعقد منتدى شرم الشيخ خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم فعالياته غدا الثلاثاء، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.