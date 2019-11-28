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بارد ليلًا وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

02:33 م الخميس 28 نوفمبر 2019
بارد ليلًا وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

الشبورة المائية

كتب - محمود مصطفى:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لا تزال حول معدلاتها الطبيعية، إذ يسود البلاد هذا الأسبوع طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن هناك هدوء في سرعة الرياح على كافة الأنحاء، والطرق مهيئة تماما لرحلات للسفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، والملاحة البحرية معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح "شاهين" أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار على أي منطقة بالجمهورية، مع وجود فرص لتكاثر الشبورة المائية في الصباح، قد تكون كثيفة في بعض الأحيان على المناطق الزراعية والأخرى القريبة من المسطحات المائية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة بشمال البلاد وشمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تتراوح بين 24 و25، وجنوب الصعيد من 26 إلى 27، تصل في الليل بمناطق شمال الصعيد إلى 12 درجة مئوية، والقاهرة والسواحل الشمالية من 15 إلى 16، وجنوب الصعيد من 15 إلى 17.

الشبورة المائية الطقس التغيرات المناخية درجات الحرارة

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