محافظ القاهرة يستقبل وفد بلدية بكين

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، وفد بلدية بكين الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة لي وي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بكين، وبحضور شياو جيون تشنج، نائب سفير الصين بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب في إطار توطيد العلاقات بين العاصمتين وتفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين القاهرة وبكين عام 1990.

وأكد عبدالعال، خلال اللقاء، أن زيارة الوفد تعكس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين حكومة وشعبًا منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى وجود العديد من مجالات الشراكة التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون المثمر والبناء بين القاهرة وبكين لتحقيق المصلحة المتبادلة وخلق فرص العمل ونقل الخبرات بين الجانبين مثل الحفاظ على التراث حيث تتميز كل من القاهرة وبكين بتراث حضاري كبير ومتميز فيوجد في بكين أكثر من 7 آلاف بناية قديمة.

ويوجد في القاهرة المئات من العمارات والبنايات ذات الطرز الباريسية والإيطالية والبلجيكية النادرة والمتميزة، بالإضافة إلى إقامة المعارض الفنية والثقافية المختلفة ومعارض الحرف البيئية والمشغولات التقليدية للتقريب الثقافي والفني بين شعبي المدينتين، ويمكن ذلك من خلال تنظيم احتفالية العام القادم بمناسبة مرور 30 عام على توقيع اتفاقية التآخي بين المدينتين.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التعاون في مجال التعليم حيث تعد بكين مركزًا كبيرًا للعلوم والتكنولوجيا في الصين حيث يوجد بها أكثر من 200 جامعة ومعهد للبحوث العلمية في مختلف التخصصات وذلك من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية للمرحلة الثانوية والمعاهد الفنية والتقنية بالقاهرة، وتدريب المدرسين المتخصصين على تدريس هذا النوع من التعليم وتوفير منح للطلاب والمدرسين للتدريب في بكين على أحدث الأساليب.

وأضاف المحافظ أنه يمكن التعاون بين المدينتين في مجال تعزيز التبادل التجاري بإقامة معارض لسلع ومنتجات المدينتين ، والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال النقل والمواصلات حيث تتعاون القاهرة مع جميع الشركاء لتطوير أسطول حافلات النقل الجماعي حيث أنه منذ انضمام محافظة القاهرة إلى مبادرة المدن الخضراء فإنها تبحث عن إمكانية الحصول على حافلات تعمل بالكهرباء أو الكهرباء والوقود معاً وذلك لحماية البيئة من التلوث .

كما أعرب المحافظ عن سعادته لحضور عدد من أعضاء مجلس النواب هذا الاجتماع لكي يبحث الجانبان سبل تحقيق التعاون البرلماني المشترك وتبادل الوفود البرلمانية بين القاهرة وبكين.

وأكد لي وي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بكين، سعادته بحفاوة الاستقبال التي لمسها منذ وصوله للقاهرة مستعرضًا أهم الأنشطة الاقتصادية بمدينة بكين، وأبرز المشكلات التي تواجهها كالزيادة السكانية ومشكلة النقل والتلوث وسبل التغلب عليها.

كما تناول لي وي، أوجه التعاون بين الجانبين في المجال الثقافي والحفاظ على التراث وترميم المباني الأثرية وتبادل الوفود السياحية بين المدينتين.

وشهد الاجتماع اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب.