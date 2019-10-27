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    الإسكان: تعديل مخطط 8.12 فدان بحدائق أكتوبر لصالح نقابة المحامين

    11:16 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 240 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2019، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 644 لسنة 2019، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 26 بمساحة 8.12 فدان ضمن المرحلة الثانية بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة للنقابة العامة للمحامين لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100%.

    عاصم الجزار الجريدة الرسمية الإسكان نقابة المحامين

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