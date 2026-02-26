موسكو- (د ب أ)

أعلن مسؤولون روس، اليوم الخميس، أن روسيا سلمت جثامين ألف جندي أوكراني سقطوا في الحرب إلى كييف.

وقال كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، عبر تطبيق تليجرام، إن أوكرانيا أعادت في المقابل جثامين 35 جنديا روسيا إلى روسيا.

ولم تؤكد كييف حتى الآن عملية التبادل.

ومنذ أن أطلقت روسيا غزوا واسع النطاق على جارتها الأصغر أوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات، لطالما تبادل الطرفان جثامين الجنود القتلى.

وفي العام الماضي، جرى إعادة جثامين أكثر من 15 ألف جندي أوكراني، وفقا لبيانات رسمية، فيما كان عدد جثامين الجنود الروس التي تم تسليمها أقل بكثير.

وبسبب التقدم البطيء لكن المستمر للقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية، يواجه الجيش الأوكراني أحيانا صعوبات في استعادة جثامين جنوده القتلى.