أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إطار سلسلة "قوانين كتابية روحية" وخلال تأملات الأسبوع الثاني من الصوم الكبير، أن "ناموس الرب" ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل قوة روحية تعيد النفس إلى أصلها الإلهي وتحميها من التجارب.

وأوضح أن كلمة الله تقود النفس من الضياع إلى الطريق الصحيح، ومن الاضطراب إلى السلام الداخلي، ومن الضعف إلى القوة، كما تعمل على ترميم العلاقة الحية مع الله.

وشرح البابا سيكولوجية التجربة، مبينًا أنها تستهدف لحظات الضعف، وتقدم حلولًا سهلة ومزيفة تمنح راحة مؤقتة يعقبها ندم، مستغلة احتياجات الإنسان لتقييد إرادته.

وأشار بابا الإسكندرية، إلى أن طريق النصر يتحقق بالثبات في الإيمان بوعود الله، والتحصن بالوصايا، والاتكال على قوة اسم الرب، مع الاستمرار في استخدام كلمة الله كسلاح يومي يحمي من مكايد إبليس.

