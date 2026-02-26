كتب- أحمد جمعة:

أعلنت جمعية الأورمان، الانتهاء من تركيب 113,654 وصلة مياه شرب نقية بالمجان تمامًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تركيب وصلات المياه جاء بهدف القضاء على معاناة مئات الآلاف من الأسر، وخاصة الأمهات وكبار السن الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للحصول على الماء، مؤكدًا أن الجمعية انتهت من تركيب عدد (113,654) وصلة داخل منازلهم، ليكون رمضان هذا العام بداية لحياة صحية وآمنة لهم، حيث تتكفل الجمعية بكافة تكاليف "المقايسات" وتركيب التوصيلات والعدادات دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

وأوضح شعبان في بيان اليوم، أن تركيب وصلات المياه شمل القرى الأكثر احتياجًا، خاصة في صعيد مصر ومناطق الدلتا، مع التركيز على القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتم اختيار الأسر المستفيدة بناءً على معايير دقيقة شملت الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وذوي الهمم وكبار السن، والأسر التي تعاني من انعدام الخدمات الأساسية في منازلها.

وأشار إلى أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، حيث تُقدَّم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل إلى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظات، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن تركيب وصلات المياه من أبرز الأنشطة التي تتبناها الجمعية، لما لها من أثر مباشر في الحد من الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، وتحسين البيئة المعيشية للأطفال والشباب في تلك المناطق، مما يسهم في بناء مجتمعات صحية ومنتجة.