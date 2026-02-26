إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض واللحوم والذهب

كتب : آية محمد

02:04 م 26/02/2026

انخفضت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، والسكر، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

15 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والجبن واللحوم اليوم الخميس بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس

