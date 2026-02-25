تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس وعميدة كلية الآداب الأسبق بمناسبة اختيارها نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، وذلك خلال الإجتماع الأول لمجلس الأمناء

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا الإختيار يُعتبر تقديرًا مستحقًا لمسيرة الدكتورة سوزان القليني الأكاديمية والعلمية المشرفة ولإسهاماتها البارزة في مجالات التعليم والإعلام والثقافة ودورها المؤثر في دعم قضايا المجتمع

وأعربت عن فخر المجلس بهذا التمثيل المشرف مؤكدة أن تولي القيادات النسائية مواقع صنع القرار في المؤسسات الأكاديمية يعكس إيمان الدولة بقدرات المرأة المصرية ويعزز دورها المحوري في بناء الإنسان ودعم مسارات التنمية المستدامة

وأعربت عن خالص تمنياتها للدكتورة سوزان القليني بدوام النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وإعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا وخدمة مسيرة الوطن.

