وكالات

أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، بإصابات تراوحت بين المتوسطة والطفيفة في حادثي سير منفصلين، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن الحادث الأول وقع نتيجة انقلاب حافلة مدنية كانت تقل جنودًا، دون تحديد موقعه الدقيق، وأسفر عن إصابة جندي واحد بإصابات متوسطة وعدد آخر بإصابات طفيفة.

تلقى الجنود المصابون الإسعافات الأولية من قبل نجمة داود الحمراء، قبل أن يتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج المكمل.

كما وقع حادث آخر جنوبي الأراضي المحتلة، تمثل في تصادم بين حافلة ومركبة مدنية، وأصيب فيه عدد من الجنود بإصابات طفيفة، ونُقلوا أيضًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الإعلان عن أعداد دقيقة أو مكان الحادث. وأكد الجيش أنه سيباشر التحقيق في ملابسات الحادثين.

ويأتي ذلك في ظل زيادة الحوادث التي تصيب جنود الاحتلال، والتي أودت بحياة عدد كبير منهم. ففي 18 فبراير 2026، قُتل الرقيب أول عفري يافي، 21 عامًا، جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء المظليين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، برصاص صديق، وفق ما أفادت مصادر عبرية رسمية، وذكرت هيئة البث العبرية أن الحادث وقع "عن طريق الخطأ". وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق حول الحادث.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، 925 جنديًا، بينهم 471 قضوا في المعارك البرية داخل القطاع منذ 27 أكتوبر. كما أصيب نحو 6420 جنديًا، منهم 3004 أثناء المعارك البرية في غزة.