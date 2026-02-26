خصصت "الإمساكية الصحية" الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح والإرشادات لمرضى السكر الراغبين في الصيام، مع التأكيد على أن القرار الطبي يسبق أي خطوة، وأن المتابعة الدقيقة هي الضامن الأساسي لتجنب المضاعفات.

ووفق وزارة الصحة، فإن هناك مخاطر للصيام غير الآمن على مريض السكري، إذ قد يسبب الصيام لمرضى السكر عدة مخاطر رئيسية وهي: ارتفاع وهبوط مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى حدوث الجفاف والذي قد يؤثر على وظائف الكلى والأوعية الدموية.

كما قد يحدث ارتفاع السكر بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي تحدث في رمضان مع قلة شرب الماء خلال ساعات الإفطار، أما الهبوط فقد يحدث بسبب طول عدد ساعات الصيام والتي قد تصل إلى متوسط 17 ساعة بالإضافة إلى عدم تعديل أدوية السكر بما قد يتناسب مع الصيام.

وأشارت الوزارة في إمساكيتها الصحية للصيام، إلى أنه بسبب قلة شرب الماء مع تناول النشويات ذات المؤشر الجلايسمي العالي مع المخللات والحوادق وكثرة شرب الشاي والقهوة بالإضافة إلى المجهود البدني الزائد أثناء الصيام، قد يؤدي هذا إلى حدوث الجفاف والذي يؤدي إلى زيادة نسب حدوث مشاكل الكلى والأوعية الدموية وتسبب زيادة في نسب حدوث الجفاف.

ينقسم مرضى السكر إلى 3 مجموعات حسب درجة الخطورة:

* المجموعة الأولى

لا يجب عليها (بتاتًا) صيام رمضان لما فيه من خطورة شديدة مع ضرورة الاستماع لنصيحة الطبيب بعدم الصوم.

وتشمل هذه المجموعة:

- أي مريض سبق له الإصابة بالانخفاض الشديد للسكر في الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان

- أي مريض أصيب بارتفاع الأحماض الكيتونية في الدم في الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان

- أي مريض أصيب بالارتفاع الحاد جدًا للسكر في الدم مع زيادة المعدل الاسموزي في الدم وفيه يكون معدل السكر قد تجاوز ٥٠٠ مجم/دل وذلك في خلال الثلاثة شهور السابقة لرمضان

- الإصابة المتكررة بانخفاض السكر في الدم

- فقدان الإحساس بأعراض انخفاض السكر

- مرضى السكر من النوع الاول غير المنتظمين ويعرف ذلك بارتفاع معدل السكر التراكمي A1C عن 7 %

- الإصابة بأي مرض حاد آخر

- مرضى السكر الحوامل ممن يعالجون بالأنسولين أو منتجات السلفونيليوريا

- مرضى السكر المصابين بالفشل الكلوي من المرحلة الرابعة والخامسة والمرضى المعالجين بالغسيل الكلوي

- المرضى المصابين بأمراض الشرايين من المراحل المتقدمة كقصور الشريان التاجي أو جلطات القلب والمخ أو انسداد شرايين الأطراف

- المرضى من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أخرى

* المجموعة الثانية:

ليست على نفس درجة الخطورة الشديدة، ولكن يجب عليها أيضًا عدم صيام رمضان والاستماع للنصيحة الطبية وتشمل هذه المجموعة:

- مرضى السكر من النوع الثاني والغير منتظمين ويُعرف ذلك بزيادة معدل السكر التراكمي A1C عن 7%

- مرضى السكر من النوع الأول المنتظمين

- المرضى بسكر الحمل ممن يعالجون بالحمية أو الحبوب

- مرضى الكلى من المرحلة الثالثة

- مرضى السكر المصابين بأمراض الشرايين المستقرة حالتهم الصحية

- المرضى بعلل أخري بالإضافة لمرض السكر

* المجموعة الثالثة:

يمكنها الصوم بعد مناقشة الطبيب المعالج للتأكد من القدرة على الصوم مع ضرورة سماع النصح إذا قرر الطبيب عدم الصوم.

وتشمل هذه المجموعة:

- مرضى السكر من النوع الثاني المنتظمين (نسبة السكر التراكمي أقل من (٧%) والمعاجين بالحميّة فقط أو بأى من الأدوية التالية: الميتفورمين وبدون تعديل في الجرعة

- منتجات السلفونيليوريا مع ضرورة تعديل الجرعة عن طريق متخصص في السكر

- جميع الأدوية الأخرى عن طريق الفم بدون تعديل في الجرعة

- الادوية المستخدمة بالحقن غير الأنسولين بدون تعديل في الجرعة

لمرضى السكر.. الإفطار فورًا في هذه الحالات

أكدت الإمساكية أنه يجب قياس مستوى السكر في الدم بانتظام خلال شهر رمضان، ولا يُعد قياس السكر من المفطرات.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الإفطار فورًا في حال انخفاض مستوى السكر في الدم إلى أقل من 70 مجم/ديسيلتر، أو ارتفاعه إلى أكثر من 300 مجم/ديسيلتر، وكذلك عند ظهور أعراض شديدة لانخفاض أو ارتفاع السكر، أو في حال الإصابة بالقيء أو الإسهال أو الحمى، حفاظًا على سلامة المريض وتجنبًا لحدوث مضاعفات خطيرة.

ونبهت إلى ضرورة عدم تجاهل أعراض انخفاض السكر مثل: الدوخة، التعرق، الرعشة، زغللة العينين، أو الشعور الشديد بالجوع.

وأكدت وزارة الصحة، أهمية تنظيم الوجبات بين الإفطار والسحور بما يضمن الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم وتجنب المضاعفات، مشددة على ضرورة تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، لما قد يسببه ذلك من ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر.

وحذرت كذلك من الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر، مؤكدة أهمية الحد منها قدر الإمكان.

وفيما يتعلق بوجبة السحور، أوصت الوزارة بضرورة تأخيرها إلى ما قبل الفجر بوقت كافٍ، لما لذلك من دور في تقليل فرص انخفاض السكر خلال ساعات الصيام.

كما نصحت باختيار الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز الأسمر والبقوليات، نظرًا لقدرتها على الحفاظ على مستوى السكر في الدم لفترة أطول.