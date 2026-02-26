إعلان

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من برودة شديدة وفرص أمطار متفرقة

كتب : أحمد الجندي

01:04 م 26/02/2026

طقس اليوم شديد البرودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 26 فبراير 2026، الموافق 08 رمضان، حيث ساد طقس بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح الأولى، ويصبح مائلًا للدفء خلال النهار على أغلب المناطق، قبل أن يعود باردًا إلى شديد البرودة ليلًا.

أمطار على السواحل والشمال

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تتراوح إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، وسط سيناء، وشمال الوجه البحري، بينما قد تصل نسبة حدوثها إلى نحو 20٪ على السواحل الشمالية الشرقية.

كما توجد فرص لسقوط أمطار متفرقة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث حوالي 30٪.

اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على فترات متقطعة في كافة أنحاء الجمهورية، مما قد يزيد من الإحساس بالبرودة، كما أكدت على اضطراب الملاحة البحرية في بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، داعية الصيادين والمراكب إلى توخي الحذر.

وحددت الهيئة درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى عند 21 درجة مئوية.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

لمناقشة التشريعات والاتفاقيات الدولية.. "البرلمان" يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل

إبراهيم عيسى: الفصل بين الدين والسياسة أساس حل الصراع العربي الإسرائيلي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس أمطار متفاوتة نشاط رياح الأرصاد الجوية الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة
أخبار المحافظات

مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
دراما و تليفزيون

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح طبية

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"