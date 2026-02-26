أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 26 فبراير 2026، الموافق 08 رمضان، حيث ساد طقس بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح الأولى، ويصبح مائلًا للدفء خلال النهار على أغلب المناطق، قبل أن يعود باردًا إلى شديد البرودة ليلًا.

أمطار على السواحل والشمال

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تتراوح إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، وسط سيناء، وشمال الوجه البحري، بينما قد تصل نسبة حدوثها إلى نحو 20٪ على السواحل الشمالية الشرقية.

كما توجد فرص لسقوط أمطار متفرقة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث حوالي 30٪.

اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على فترات متقطعة في كافة أنحاء الجمهورية، مما قد يزيد من الإحساس بالبرودة، كما أكدت على اضطراب الملاحة البحرية في بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، داعية الصيادين والمراكب إلى توخي الحذر.

وحددت الهيئة درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى عند 21 درجة مئوية.

