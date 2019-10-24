"النقل" تنفي وجود حساب للوزير على "فيسبوك"

كتب- أسامة عبدالكريم:

نفى محمد عز، المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل، وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص وزير النقل المهندس كامل الوزير.

وأكد عز، في بيان اليوم الخميس، أن الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، وأن الوزاة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار.

وأشار إلى أن التصريحات التي يتم نسبها إلى الوزير على بعض الصفحات التي تدعي أنها صفحة المهندس كامل الوزير عارية تماما من الصحة ولم يصرح بها الوزير، موضحا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل أن اخبار وتصريحات المهندس كامل الوزير يتم نشرها عبر صفحة وزارة النقل على فيسبوك والموقع الإلكتروني للوزارة فقط.