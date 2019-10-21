منتجو البطاطس تطالب بتفعيل اللجنة العليا للمحصول ومعايير عالمية لاستيراد التقاوى

كتب- أحمد علي:

قال أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إن محصول البطاطس يُمثل نحو 5% من الناتج القومي الزراعي في مصر، وإن هناك 3 ملايين مصرى يعملون في مجال زراعة البطاطس، موضحا أن القطاع يوفر 25 مليون فرصة عمل سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.

وطالب الشربينى بضرورة وجود سياسة ثابتة لمحصول البطاطس بحيث يصل للمستهلك بسعر عادل ومربح للمزارع، وتحقيق الثبات والتوازن بين المنتج والمستهلك، كما طالب بتفعيل قرار إنشاء اللجنة العليا للبطاطس برئاسة الوزير المختص ومندوبين من البرلمان والمصنعين والمزارعين لتحديد احتياجات السوق واستيراد التقاوى فى هذه الحدود، ووجود جهة محايدة بين المصانع والفلاحين فى الزراعات التعاقدية.

وأكد رئيس جمعية منتجي البطاطس ضرورة وجود مواصفات عالمية تحكم دخول التقاوى والمبيدات والأسمدة المستوردة إلى مصر، قائلا: "يجب أن يكون هناك مواصفة عالمية يتم العمل بها، مواصفة لاستيراد التقاوى والمبيدات والأسمدة تنطبق مع الدول المتقدمة زراعيا".

وأضاف: "يجب أيضا تطوير معامل الفحص بوزارة الزراعة لمواكبة التغيرات العالمية".