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برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب إيقاف اتحاد رفع الأثقال

12:53 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب إيقاف اتحاد رفع الأثقال

النائب محمد فؤاد

كتب- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن تراخي اللجنة الأولمبية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في أداء عملها، مما تسبب في تجميد عضوية اتحاد رفع الاثقال المصري دوليا.

وأوضح فؤاد، أنه نتيجة هذا التراخي تم إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري، وتجميد عضويته لمدة عامين، وتغريمه مبلغ 200 ألف دولار وذلك بناء على توصية من قبل اللجنة الخاصة بمكافحة المنشطات، بعد اكتشاف 5 عينات للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطني، الذي شارك مؤخرا في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

وأشار فؤاد في طلبه، إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، ففي عام 2016 كان قد صدر قرار بإيقاف مصر لمدة عامين بسبب اكتشاف 7 حالات إيجابية، أثناء مشاركة منتخب الناشئين في البطولة الأفريقية بمصر، وترتب على هذا القرار حرمان كل الرباعين والرباعات المصريات من خوض منافسة التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد فؤاد، أن اللجنة الأولمبية هي المسئولة بشكل مباشر، وما وقع يعد مهالفة جسيمة في حق اللجنة، وفقا للمادتين 36 و37 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وكذلك أيضا المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تقاعست عن أداء دورها في التأكد من عدم تعاطى أيا من اللاعبين المشاركين منشطات قد ينتج عنها ما قد سبق ذكره، خاصة وأنها منوط بها متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات داخل جمهورية مصر العربية، وفقا لنص المادة 34 من القانون رقم 71 لسنة 2017.

النائب محمد فؤاد طلب إحاطة مجلس الوزراء رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضة

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