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    السيسي لأبطال الممر: "عكستوا شرائح المجتمع المصري وروحها تجاه بلدها"

    12:53 م الأحد 13 أكتوبر 2019
    السيسي لأبطال الممر: "عكستوا شرائح المجتمع المصري وروحها تجاه بلدها"

    الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

    كتب- محمد نصار:

    وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأبطال وصناع فيلم الممر، مؤكدًا: "بشكركم وبقول الفيلم كانت رسالة جميلة جدًا للمصريين كلهم والآداء لكل من شارك كان يعكس روح مصرية بتتكلم حتى لو كان بيتكلم باسم غير المصريين".

    وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد: "الفيلم زي ما قولتوا وأنا معاكم الحقيقة الآداء ده سواء كان القصة وهي حقيقية أو الآداء اللي عكستوا بيه كل شرائح المجتمع المصري وروححها تجاه بلدها".

    وتابع الرئيس السيسي: "التأثر الكبير إنكم عيشتوا الشباب اللي محضرش الحرب الفترة دي".

    الندوة التثقيفية القوات المسلحة السيسي فيلم الممر نصر أكتوبر

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    السيسي يشاهد مقاطع من فيلم الممر خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة
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