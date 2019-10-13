السيسي لأبطال الممر: "عكستوا شرائح المجتمع المصري وروحها تجاه بلدها"

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأبطال وصناع فيلم الممر، مؤكدًا: "بشكركم وبقول الفيلم كانت رسالة جميلة جدًا للمصريين كلهم والآداء لكل من شارك كان يعكس روح مصرية بتتكلم حتى لو كان بيتكلم باسم غير المصريين".

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد: "الفيلم زي ما قولتوا وأنا معاكم الحقيقة الآداء ده سواء كان القصة وهي حقيقية أو الآداء اللي عكستوا بيه كل شرائح المجتمع المصري وروححها تجاه بلدها".

وتابع الرئيس السيسي: "التأثر الكبير إنكم عيشتوا الشباب اللي محضرش الحرب الفترة دي".