محافظ الجيزة: 42 مليون جنيه لإصلاح معدات جراج الهيئة العامة للنظافة ب"أبورواش"

المحافظ خلال تفقده اليوم الأحد لورش الميكانيكا وال

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة : إنه تم تخصيص 42 مليون جنيه لإصلاح المعدات بجراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل ب"أبورواش" المتوقفة، على مرحلتين خلال العام المالي الحالي لحاجة المحافظة لتدعيم منظومة النظافة بتلك المعدات.

وكلف المحافظ - خلال تفقده اليوم الأحد لورش الميكانيكا والكهرباء بجراج الهيئة للتأكد من انتظام العمل بها - رئيس الهيئة شفيق جلال بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام، والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.

ووعد المحافظ عمال الورش بتحفيزهم ماديا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم؛ لإصلاح المعدات المتوقفة، ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليا.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال تصنيع صناديق القمامة بورش الهيئة.. مؤكدا الدفع بصناديق قمامة إضافية بالمناطق التي بحاجة إليها بالأحياء والمراكز.​