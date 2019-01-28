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5 طلبات إحاطة لوزير الكهرباء اليوم أمام "طاقة النواب"

01:35 ص الإثنين 28 يناير 2019
5 طلبات إحاطة لوزير الكهرباء اليوم أمام "طاقة النواب"

النائب طلعت السويدي

(مصراوي):

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الاثنين، 5 طلبات إحاطة موجهة إلى وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، من بينها المشكلات الناتجة عن تهالك أعمدة الإنارة وتشغيلها في النهار وعدم القيام بالصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى إنارة الفصول الدراسية في غير أوقات الدراسة بمدارس الجمهورية مما يعد إهدارًا للمال العام.

وتشمل طلبات الإحاطة، المقدم بشأن تكرار انقطاع الكهرباء عن مدينة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية مما يتسبب في إلحاق العديد من الأضرار بالمواطنين، وأيضا بشأن عدم تركيب القاطع الرئيسي الخاص بمحول الجهد المنخفض الخاص بقرية السماوية بمركز كفر الدوار كومبانية أبو قير بمحافظة البحيرة، مما قد يتسبب بوقوع كارثة ويعد إهدارًا للمال العام.

طلعت السويدي طلب إحاطة لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب وزير الكهرباء

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