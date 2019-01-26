"البيئة" تنجح في التعامل مع 98 % من شكاوى المواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

حققت منظومة الشكاوى بوزارة البيئة من خلال الادارة العامة لخدمة المواطنين، نجاحا ملحوظا فى استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، ظهر من خلال زيادة نسبة استجابة المواطنين بالتعامل من خلال آليات التواصل التى توفرها الوزارة لتلقى استفساراتهم وشكواهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن عدد الشكاوى الواردة للوزارة خلال 2018 بلغت حوالي 5276 موضوع وتحقق نسبة نجاح في التعامل معها بلغت 98% كما ورد نحو 6894 طلب واستعلام عام واستعلام عن موقف تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وبلغت نسبة تلبية الرد على شكاوى المستثمرين 100% .

يأتي هذا فى إطار توجه الحكومة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بذات الشأن.

وتعمل المنظومة على تلقى جميع الشكاوى البيئية من مختلف محافظات الجمهورية والتنسيق مع الإدارات والأفرع الإقليمية المعنية بالفحص والتواصل مع الشاكين لإزالة اسباب شكواهم والتواصل مع السادة المستثمرين الخاضعة مشروعاتهم لتقيم الأثر البيئي وإفادتهم بموقف مشروعاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم والرد على الاستفسارات الخاصة بالجمهور، وأيضا المتابعة والتنسيق المستمر مع السادة مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تسهيلا على الجمهور ومتابعة تنفيذ مركز خدمة المستثمرين (الشباك الواحد) ومتابعة طلبات نواب البرلمان.

كما توجد العديد من الآليات لتلقي الشكاوى ومتابعة بحثها وازالة اسبابها واستطلاع آراء مقدمي الشكاوى في الخدمات المقدمة، ومنها الخط الساخن ورقم الواتس آب الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية للوزارة لمتابعة شكاوى المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني وصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والبريد الإلكترونى، كما يتم تلقي الشكاوى من خلال البريد والفاكس واستقبالها بمركز خدمة المواطنين بالوزارة والأفرع الاقليمية، كما تتولى الإدارة الشكاوى الخاصة بالبيئة الواردة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية.​