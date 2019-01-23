موسيقى عسكرية ومُجسم صلاح.. ماذا حدث في اليوم الأول لمعرض الكتاب؟

كتب- محمد عاطف:

تصوير- نادر نبيل:

شهد اليوم الأول معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء، إقبالا كثيفا من الجمهور الذي غير عتبته للمرة الأولى في تاريخه، حيث انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الخمسون للمعرض بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، ويستمر 5 فبراير المقبل.

وكان لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة نصيب الأسد من المبيعات في اليوم الأول، ببيع 9918 كتابًا بإجمالي 56 ألف جنيه، فيما يعد رقما قياسيا جديدا للهيئة مقارنة بمبيعات أول أيام المعرض في العام الماضي والتي بلغت 35 ألف جنيه.

وخفض عدد من دور النشر من أسعار الكتب، وعلى رأسها دار الشروق، كما شهد المعرض عروضًا قدمتها "الموسيقى العسكرية" عزفت خلالها عدد من الأغاني الوطنية.

وفوجئ المشاركون بالمعرض، بإغلاق السفارة الأمريكية لجناحها في المعرض دون وجود أحد من البائعين أو الموظفين، وعُلقّت لافتة مكتوب عليها: "نظرا لوقف الكونجرس المخصصات المالية، سوف يستمر جناح السفارة الأمريكية في معرض الكتاب مغلقا، لحين استئناف العمل في الحكومة الأمريكية."

وفيما يلي أبرز الموضوعات التي جاءت في حصاد اليوم الأول لليوبيل الذهبي لمعرض للكتاب..

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