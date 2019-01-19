رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

كتب- محمد غايات:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة العبور الجديدة؛ لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بها.

وخلال الجولة، وبحسب بيان، تفقد رئيس الوزراء الشبكة الرئيسية للطرق بمدينة العبور الجديدة بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار جنيه، والتي تربط الطريق الدائري الإقليمي بالطريق الأوسطي، وطريق بلبيس بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من وحدات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها في منطقة 2600 فدان، حيث جار الآن إنشاء 1090 عمارة سكنية بإجمالي 26160 وحدة سكنية، وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم الانتهاء من 412 عمارة بإجمالي 9888 وحدة سكنية جاري إنهاء أعمال تنسيق الموقع والطبقة الأسفلتية لها.

وخلال تفقده أعمال التشطيبات الخاصة بوحدات المشروع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بجودة التشطيبات، ومراعاة الدقة في التنفيذ، والاهتمام بتوصيل الخدمات لكافة وحدات المشروع، وكذا زيادة الاهتمام بالمساحات الخضراء.

وأشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه جار إنشاء 3 مراكز طبية في منطقة 2600 فدان، وتم الانتهاء من مركز طبي وجار تنفيذ أعمال التشطيب للمراكز الأخرى، مؤكدا أنه يتم أيضا حالياً إنشاء 8 مدارس بمراحل التعليم المختلفة، على أن يتم الانتهاء من 3 مدارس منها العام الدراسيّ المقبل.

وأوضح أنه يتم أيضا إنشاء 4 حضانات للأطفال، تم الانتهاء من واحدة منها، وجار العمل على الانتهاء من العدد الباقي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إنشاء قسم شرطة ومبني مطافئ سيتم الانتهاء منهما في 30 يوليو العام الجاري، كما يضم المشروع مركز شباب على مساحة 17500 م2 .

كما تفقد رئيس الوزراء موقع الإسكان الاجتماعي ( المرحلة الرابعة )، والذي تم تخطيطه لاستيعاب عدد 29088 وحدة سكنية.

كلّف الدكتور مدبولي، خلال مروره بالطريق الرابط بين الدائري الإقليمي والأوسطي، بإزالة أية تعديات على جانبي هذا الطريق، ورفع كافة مخلفات المباني، كما وجه برفع كفاءة الأرصفة.