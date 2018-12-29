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برلمانية تطالب بإطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة لمرضى الفشل الكلوي

03:29 م السبت 29 ديسمبر 2018
برلمانية تطالب بإطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة لمرضى الفشل الكلوي

النائبة سعاد المصرى

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناشدت النائبة سعاد المصرى نائبة بورسعيد، القيادة السياسية بإطلاق حملة "١٠٠ مليون صحة" لتوقيع الكشف الطبي وعمل مسح شامل على المصريين من مرض الفشل الكلوي وذلك بعد نجاح حملة 100 مليون صحة التى أطلقها رئيس الجمهورية.
وأضافت فى بيان لها اليوم، أن مصر تحتل مركز متقدم فى الإصابة لمرضى الفشل الكلوي وهذا للعديد من الأسباب التى بدأت الدولة فى وضع خطة للتصدي لها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشادت النائبة بحملة ١٠٠ مليون صحة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتوقيع الكشف على مرضى فيرس سي، وأنها أثمرت عن العديد من النتائج وتعتبر من المبادرات التى لاقت نجاحا منقطع النظير بشهادة الجميع، وأن ومصر أصبحت من أوائل الدول على مستوى الجمهورية لعلاج فيرس سي وفى القريب ستصبح كذلك فى مرض الفشل الكلوي.​

سعاد المصرى بورسعيد حملة 100 مليون صحة مرض الفشل الكلوي

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