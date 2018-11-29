بالصور| "حتى سطح الأرض".. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 10 أبراج في الوراق

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قاد حملة إزالة 10 أبراج مخالفة مُطلة على كورنيش النيل بحي الوراق.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الخميس، أن الأبراج الجاري إزالتها تم بناؤها دون ترخيص، ودون اتباع المواصفات الفنية في أعمال البناء، وصدر بشأنها أكثر من 30 قرار إزالة.

وقال راشد، إنه سيتم محو الأبراج بالكامل، وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رساله للمخالفين بعدم تكرار المخالفة، مؤكدًا، الدفع بمعدات إضافية؛ لإنجاز عمليات الإزالة والبدء في إزالة عقارات أخرى، إلى جانب الاستعانة بمعدات "الجاك هامر" ورفعه أعلى الأبراج لإزالتها حتى سطح الأرض.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، وأراضي أملاك الدولة مؤكدًا على أنه "مهما بلغ حجم المخالفه سيتم إزالتها".

وناشد راشد مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة، حفاظًا على أموالهم وأرواحهم، متابعًا: "تلك المباني تنشأ بدون اتباع شروط السلامة الإنشائية مما يعرض سكانها للخطر".

وطالب المحافظ المواطنين بالاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء، ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة حرصًا على أموالهم.

وقال طارق عبدالعظيم، رئيس حي الوراق، إن أعمال الإزالة تمت تحت غطاء أمني بمشاركة الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، وأنه تم رصد عدد من العقارات المخالفة بنطاق الحي وسيتم إزالتها تباعًا.