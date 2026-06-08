انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.54% عند مستوى 51882 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 532.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 546.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.93% عند مستوى 52164 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 17.31%، ليغلق على سعر 12 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15 قرشًا.

وتراجع سهم يو للتمويل الاستهلاكى بنسبة 5.34%، ليغلق على سعر 11.16 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11.79 جنيه.

وانخفض سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 5.02%، ليغلق على سعر 2.46 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.59 جنيه.

وتراجع سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.78%، ليغلق على سعر 33 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 35 قرشًا.

وهبط سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 3.96%، ليغلق على سعر 63 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 65 قرشًا.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 19.26%، ليغلق على سعر 13.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11.32 جنيه.

وصعد سهم وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية بنسبة 7.01%، ليغلق على سعر 4.12 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.85 جنيه.

وزاد سهم جى بى اى للنمو العمرانى بنسبة 6.90%، ليغلق على سعر 99 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 92 قرشًا.

وارتفع سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 5.65%، ليغلق على سعر 26.2 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 24.8 جنيه.

وصعد سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 5%، ليغلق على سعر 3.99 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.8 جنيه.