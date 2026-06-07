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موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

11:21 ص 07/06/2026
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    منتخب مصر
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    منتخب مصر
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    منتخب مصر
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    منتخب مصر

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يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع "الفراعنة" إلى تحقيق بداية مثالية في البطولة العالمية من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

تنطلق مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة يتوقع أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

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مصر بلجيكا كأس العالم

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