إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

10:26 ص 07/06/2026

أسعار الأسماك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و84 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و200 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 190 جنيهًا و310 جنيهات.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 و200 جنيه.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و200 جنيه.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البلطي أسعار الكابوريا أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
حوادث وقضايا

التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
أجواء حارة نهارًا وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ5 أيام المقبلة
أخبار مصر

أجواء حارة نهارًا وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ5 أيام المقبلة
أطعمة غنية بالمغنيسيوم تدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي
نصائح طبية

أطعمة غنية بالمغنيسيوم تدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي
أول رد من التعليم على تداول صور منسوبة لامتحان الهندسة عبر جروبات الغش
مدارس

أول رد من التعليم على تداول صور منسوبة لامتحان الهندسة عبر جروبات الغش
انخفض في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
طقس الـ5 أيام القادمة.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تسيطر على الأجواء