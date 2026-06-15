انخفضت أسعار الفول المعبأ، والدقيق المعبأ، والسكر المعبأ، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والجبن الرومي، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.87 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.83 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.32 جنيه، بتراجع 1.92 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 101.27 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 34.05 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.86 جنيه، بتراجع 4.87 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 69.4 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.83 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 121.19 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 442.68 جنيه، بتراجع 1.93 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.14 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.94 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول السائب: 53.5 جنيه، بتراجع 2.17 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 146.85 جنيه، بزيادة 4.19 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 286.33 جنيه، بزيادة 2.54 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.05 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المسلي الصناعي: 109.24 جنيه، بتراجع 5.93 جنيه.