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وزير الصناعة يُكلف بحصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد

كتب : دينا خالد

01:59 م 15/06/2026 تعديل في 02:00 م

وزير الصناعة يُكلف بحصر المصانع المغلقة بالصعيد

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عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بالصعيد وتدريب العمالة الصناعية بمشروعات الهيئة.

واستعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات المتكاملة لهيئة تنمية الصعيد في صعيد مصر في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ودعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تليق بأبناء الصعيد وتلبي طموحاتهم.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات الهيئة والبناء عليها في إقامة المشروعات الصناعية وذلك في إطار مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها وزارة الصناعة.

وأشار الوزير، إلى أن الجانبين سيعملان على وضع نموذج للشراكة بين الوزارة والهيئة من خلال الصناعات المستهدف توطينها في القرى وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين وإقامة مشروعات صناعية في الصعيد.

ووجه هاشم بدراسة حصر كافة الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد والتي تصلح لإقامة صناعات بها، ودراسة إقامة مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

كما وجه الوزير بتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التي تقيمها هيئة تنمية الصعيد فيما يخص إجراءات التراخيص الصناعية وتسريع وتيرة الإجراءات للهيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تدريب العمالة بالمصانع التي تنشئها الهيئة بالصعيد.

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خالد هاشم وزير الصناعة هيئة تنمية الصعيد

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