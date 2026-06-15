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سجلت 39.2 مليار دولار.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر

كتب : منال المصري

02:19 م 15/06/2026

البنك المركزي المصري

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أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2025/2026 (من يوليو إلى أبريل) بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وبحسب بيان البنك المركزي اليوم، فإن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2026 بنسبة 44% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار خلال أبريل 2025.

ويأتي هذا الأداء انعكاسا لاستمرار الزخم الإيجابي في تدفقات النقد الأجنبي من أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، مع الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال الفترة محل الرصد.

بعد تحرير البنك المركزي المصري سعر الصرف في مارس 2024 عادت تحويلات المصريين بالخارج إلى التدفق في الشرايين الرسمية البنوك والصرافات بعد اختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.

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