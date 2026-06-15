بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكبار رجال الدولة والقيادات بالبلاد، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، معرباً فيها عن أصدق التهاني وهيئة الشرطة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية.

وزير الداخلية للرئيس السيسي: الهجرة النبوية تجسد معاني التضحية

وأكد وزير الداخلية في برقيته للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهجرة النبوية الشريفة تجسد معاني التضحية والصبر والعطاء، وتعكس قيم الإخلاص في العمل والحفاظ على تماسك الوطن مهما بلغت التحديات، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت على صلابة الإرادة المصرية وثباتها في تعزيز أركان الدولة وسعيها لتحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة تساهم في ترسيخ مكانة البلاد إقليمياً دولياً.

برقيات تهنئة لرؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء

كما بعث الوزير برقية تهنئة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، سائلًا المولى أن يكلل مسيرة المؤسسة التشريعية العريقة بالتوفيق والسداد. وهنأ المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكداً أن ملحمة الهجرة قدمت أعظم دروس التحول من التحدي إلى التمكين لترسيخ دعائم دولة العدل.

وفي برقيته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار اللواء محمود توفيق إلى أن قيم الهجرة الراسخة من التخطيط والعمل الدؤوب تمثل حافزاً لمواصلة الإنجاز وتحقيق الرؤى والأهداف التي تصبو لها الدولة المصرية في كافة المجالات.

تهنئة خاصة لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

وعلى الصعيد الديني، بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيداً بدور الأزهر كمنارة تهدى القاصدين وبناء العقول وتحصينها. كما هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، مثمناً جهودهم المستنيرة في نشر صحيح الدين وترسيخ الوسطية والاعتدال السمحة.

تعزيز روابط الأمن.. تهنئة لوزير الدفاع ورئيس الأركان وأبطال القوات المسلحة

وفي إطار التكامل بين جناحي الأمن، بعث الوزير برقية تهنئة للفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أكد خلالها على الاعتزاز بعمق الروابط والتكامل بين رجالهما لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات، موجهًا التهنئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط والجنود بمأموريات حفظ السلام.

رسالة الوزير لرجال الشرطة: يقظة دائمة وعزم لا يلين لردع الخارجين عن القانون

واختتم وزير الداخلية برقياته بتهنئة القيادات والضباط، والعاملين المدنيين، والأمناء، والمساعدين، ومعاوني الأمن، والجنود، والمجندين بوزارة الداخلية، مؤكداً ثقته في يقظتهم الدائمة وتفانيهم المتواصل لتقديم الغالي والنفيس في سبيل ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب المصري العظيم.