استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 15-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4166 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5357 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7142 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50000 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 222116 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 357100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.56 % إلى نحو 4327 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.