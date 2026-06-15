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جريمة أسرية تهز بني سويف.. زوج ينهي حياة زوجته خنقًا داخل منزلها بالواسطى

كتب : حمدي سليمان

09:18 ص 15/06/2026

جثة سيدة

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لقيت ربة منزل مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضها للخنق على يد زوجها داخل منزل الأسرة بقرية كفر عتمان التابعة للوحدة المحلية بقمن العروس بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

بلاغ بالواقعة وانتقال الأجهزة المعنية

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الواسطى، بوقوع حادث اعتداء أسري بقرية كفر عتمان، ووجود سيدة متوفاة داخل منزلها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفاة الزوجة إثر تعرضها للخنق

وبالفحص الأولي، تبين وفاة ربة منزل في العقد الخامس من العمر، إثر تعرضها للخنق، فيما تشير المعلومات الأولية إلى اتهام الزوج "م.ر.ع" بارتكاب الواقعة.

تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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