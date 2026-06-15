غادرت ليلى هيثم، الشهيرة بـ"شهد"، رفقة أسرتها، محيط محكمة جنايات بورسعيد، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة دعاء ناصر، المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، وذلك عقب ظهورهم بمحيط المحكمة.

وشهد هي ابنة شقيقة خطيب المجني عليها (فاطمة ياسر خليل)، المعروفة إعلامياً بـ"عروس بورسعيد"، والتي برز اسمها كشاهدة إثبات وركيزة محورية لفك لغز القضية التي وقعت أحداثها في فبراير 2026.

وأكد والد "شهد" أنهم عادوا إلى منزلهم مرة أخرى عقب إبلاغهم من الجهات المعنية بعدم طلبهم حتى الآن للإدلاء بأقوالهم أو استدعائهم للشهادة خلال جلسة اليوم، موضحًا أنهم حرصوا على التواجد بمحيط المحكمة تحسبًا لطلبهم للمثول أمام هيئة المحكمة.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد القضية أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير 2026، عندما لقيت فاطمة ياسر خليل مصرعها داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها برفقة أسرتها لتناول الإفطار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة دعاء ناصر، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، أقرت بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا نشب بسبب شقة سكنية، قبل أن يتطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات، فيما تواصل المحكمة نظر القضية وسط اهتمام واسع من الرأي العام بمحافظة بورسعيد.

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