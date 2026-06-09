ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي والصوب، والبرتقال، والليمون، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، بينما انخفضت أسعار الكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و12.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 7.5 و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 15 و23 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.