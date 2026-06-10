رويترز: الطلب على سبيس إكس قد يقترب من تغطية الاكتتاب بنحو 4 مرات

كشفت مصادر مطلعة أن شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، تلقت طلبات استثمار تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار، في إطار ما قد يصبح أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، متخطية بكثير القيمة المستهدفة للطرح البالغة 75 مليار دولار، بحسب ماتم نشره على وكالة "رويترز".

وبحسب المصادر، فإن الاكتتاب جرى تغطيته بما يتراوح بين 3.5 و4 مرات حجم الطرح المخطط، وهو ما اعتبره مصرفيون ومستثمرون دليلا جديدا على قوة الطلب، وفقا لما أفادته وكالة رويترز يوم الجمعة.

صناديق استثمار طويلة الأجل تقدمت بطلبات ضخمة

وأضاف أحد المصادر أن صناديق استثمار طويلة الأجل تقدمت بطلبات ضخمة، فيما أشار مصدر آخر إلى أن ماسك شارك لفترة وجيزة في عدد من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين عبر تطبيق زووم.

وأكدت المصادر أن الشركة لا تزال تواصل الترويج للطرح.

ولا يزال طلب المستثمرين عرضة للتغير قبل تسعير الطرح العام الأولي، المتوقع أن يكشف عنه بعد ظهر الخميس.

وذكرت المصادر أن بعض كبار المستثمرين يميلون إلى تقديم طلباتهم في مراحل متأخرة من عملية الطرح العام الأولي.

وطلبت المصادر عدم الكشف ⁠عن هويتها، ولم ترد سبيس إكس بعد على طلب للتعليق.

ويأتي الطرح في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة، حيث انخفض المؤشر ناسداك المجمع في تعاملات أمس الثلاثاء بعد أن سجل ⁠يوم الجمعة أكبر تراجع له منذ أكثر من عام.

كما هبطت عملة بتكوين 2.8 بالمئة لتتراجع بنحو 37 بالمئة من أعلى مستوى سجلته في يناير.

ويقول بعض المحللين إن أحد العوامل وراء تراجع السوق قد يعود إلى عمليات بيع من جانب مشترين محتملين في سبيس إكس بهدف جمع أموال للمشاركة في الطرح العام الأولي.

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