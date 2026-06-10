إعلان

مخزونات الخام الأمريكية تتراجع بأكثر من 9 ملايين برميل في أسبوع

كتب : أحمد الخطيب

01:12 م 10/06/2026

تراجع مخزونات النفط الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الخام في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في السوق، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 9.12 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ عدة أشهر.

تراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.19 مليون برميل

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين تراجعت أيضًا بنحو 1.19 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق، بما يعكس استمرار السحب من المخزونات مع ارتفاع الاستهلاك.

في المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.32 مليون برميل خلال الفترة نفسها.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) للتأكد من اتجاهات المخزونات، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات الطلب العالمي والأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر على حركة أسعار النفط.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط النفط الأمريكي الحرب الإيرانية التوترات الجيوسياسية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ميرسك ترفع رسوم الجمارك الإضافية على الواردات في مصر بدءًا من 15 يونيو
اقتصاد

ميرسك ترفع رسوم الجمارك الإضافية على الواردات في مصر بدءًا من 15 يونيو
أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026
بعد زيادة أسعار بروتون ساجا.. من ينافس أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بمصر؟
أخبار السيارات

بعد زيادة أسعار بروتون ساجا.. من ينافس أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بمصر؟
تراجع 130 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

تراجع 130 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء
أبرزها "الهروب" و"ليالي الحلمية".. محطات فنية صنعت نجومية عبدالعزيز مخيون
زووم

أبرزها "الهروب" و"ليالي الحلمية".. محطات فنية صنعت نجومية عبدالعزيز مخيون

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة