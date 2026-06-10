أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الخام في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في السوق، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 9.12 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ عدة أشهر.

تراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.19 مليون برميل

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين تراجعت أيضًا بنحو 1.19 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق، بما يعكس استمرار السحب من المخزونات مع ارتفاع الاستهلاك.

في المقابل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.32 مليون برميل خلال الفترة نفسها.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) للتأكد من اتجاهات المخزونات، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات الطلب العالمي والأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر على حركة أسعار النفط.