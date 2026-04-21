الإحصاء: 556.1 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا خلال 2025

كتب : دينا خالد

03:55 م 21/04/2026

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا وصل إلى 556.1 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 614.8 مليون دولار خلال عام 2024.
يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث يستقبل اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسىي، الرئيس الكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا.
وسجل حجم الصادرات المصرية إلى فنلندا 42.3 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 36.1 مليون دولار خلال عام 2024، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فنلندا 513.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 578.7 مليون دولار خلال عام 2024 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فنلندا خلال عام 2025

1. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 17.8 مليون دولار.
2. زجاج ومصنوعاته بقيمة 6.9 مليون دولار.
3. فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 5.1 مليون دولار.
4. سجاد وأغطية أرضيات أخري بقيمة 3 مليون دولار.
5. أسمدة بقيمة 2.5 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فنلندا خلال عام 2025

1. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 281.2 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 61.9 مليون دولار .
3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 60 مليون دولار.
4. عجينة الورق بقيمة 47.9 مليون دولار.
5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 11.4 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفنلندية في مصر مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 800 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فنلندا 900 ألف دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

