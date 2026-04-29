انخفاض معدل البطالة 0.3% إلى 6.3% خلال 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم انخفاض معدل البطالة 0.3% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 6.3% مقابل 6.6% عام 2024.

أهم مؤشرات المتعطلون عن العمل

بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) 13.2% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1.7% عن عام 2024.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8.1% وبين الإناث 33.8% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2025.

البطالة بين الشباب لأصحاب الشهادات المتوسطة

بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 16.8% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2025 مقابل 18.7% عام 2024.

قوة العمل

بلغ تقدير قـــوة العمل 34.15 مليون فرد عام 2025 26.68 مليون فرد من الذكور، 7.4 مليون فرد من الإناث مقابل 32.04 مليون فرد عام 2024.

المتعطلون

بلغ عدد المتعطلين 2.14 مليون متعطل 2025 مقابل 991 ألف من الذكور، و1.15 مليون من الإناث مقابل 2.11 مليون متعطل 2024 بزيادة قدرها 23 ألف متعطل بنسبة ارتفاع قدرها 1.1%.

بلغ معدل البطالة في الحضر 9.8% عام 2025 مقابل 9.6% عام 2024 بنسبة زيادة0.2%.

كما بلغ في الريف 3.5% عام 2025 مقابل 4.2% في عام 2024 بنسبة إنخفاض قدرها 0.7%.

بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 5.9% وبين ذكور الريف 2.1% بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 22.5% مقابل 8.8% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الانشطة الزراعية في الريف .