سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين 25-5-2026.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 25-5-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-5-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7851 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6870 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5889 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54960 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.