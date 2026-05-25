سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 24-5-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7789 جنيهًا.

- سعر عيار 21 بلغ 6815 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5841 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54520 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.