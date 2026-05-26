تعرف على مواعيد عمل فروع الاتصالات خلال عيد الأضحى

تتوقف جميع منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات عن استقبال الجمهور غدا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تنظيم مواعيد العمل خلال فترة العيد.

فروع الاتصالات تستأنف العمل بباقي أيام العيد

ومن المقرر أن تستأنف هذه المنافذ نشاطها بدءا من ثاني أيام العيد وحتى نهاية الإجازة، وفق المواعيد التالية:

باقي أيام عيد الأضحى عدا الجمعة: من الساعة 9 صباحا حتى 12 مساء.

يوم الجمعة: من الساعة 3 عصرا حتى 12 مساء.

كما تلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة داخل المراكز التجارية "المولات" والأندية والموانئ الجوية والبحرية بالمواعيد المقررة بتلك الجهات.

اقرأ أيضًا:

الشعبة: زيادة 10% في مبيعات الملابس قبل عيد الأضحى

حسبة العيد.. مصريون يستغنون عن الفتة والكبدة لحفظ الوجه بتسالي الضيوف (رسم تفاعلي)

هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح