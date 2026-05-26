انخفضت أسعار الزيت، والدواجن، والفول، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-5-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 63.53 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.14 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.02 جنيه، بتراجع 2.76 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.07 جنيه، بزيادة 40 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.56 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.83 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 438.56 جنيه، بتراجع 5.81 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.33 جنيه، بتراجع 2.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.69 جنيه، بتراجع 2.31 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.31 جنيه، بتراجع 5.57 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.82 جنيه، بتراجع 1.98 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.6 جنيه، بتراجع 2.82 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.85 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.