الشعبة: زيادة 10% في مبيعات الملابس قبل عيد الأضحى

قال خالد سليمان فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسواق الملابس الجاهزة تشهد حاليا نشاطا ملحوظا وزيادة في الإقبال على الشراء بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى وبداية موسم الصيف، ما انعكس إيجابا على حركة البيع داخل الأسواق والمولات.

وأكد فايد أن المبيعات ارتفعت بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي نتيجة الإقبال الموسمي واستقرار الأسعار وتنوع المعروض.

وأوضح أن الأسعار هذا العام مناسبة مقارنة بالعام الماضي مع استقرار واضح في السوق رغم التوترات والأحداث الإقليمية بما في ذلك الحرب الإيرانية، وذلك بفضل توافر المعروض وتنوع المنتجات.

وأشاد فايد بقرار الحكومة بشأن عودة مواعيد العمل بشكل طبيعي، موضحا أنه ساهم في زيادة ساعات التشغيل وتنشيط حركة البيع والشراء بشكل واضح.

ومن جانبها، قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الملابس قبل عيد الأضحى ارتفع بنسبة 10% مقارنة بموسم عيد الأضحى العام الماضي.

وأرجعت هيكل زيادة الإقبال إلى بدء فصل الصيف مبكرا هذا العام وارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن الطقس الحار يدفع المواطنين إلى شراء ملابس جديدة حتى في حال عدم الشراء خصيصا لملابس العيد.

وأضافت أن الإقبال هذا العام يتركز بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، مؤكدة توافره بنسبة كبيرة داخل الأسواق.

وأوضحت هيكل أن الإنتاج المحلي يشهد انتشارا واسعا داخل السوق المصرية إلى جانب زيادة الصادرات إلى الخارج، مشيرة إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة تقارب 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات المجلس التصديري، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة في مصر إلى 862 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 787 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو تقارب 10%.

وأشارت عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار الملابس الصيفية مستقرة مقارنة بأسعار الموسم الماضي، موضحة أن عمليات التصنيع بدأت قبل عدة أشهر من زيادة أسعار البنزين وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، مما ساهم في إنتاج وتجهيز الملابس الصيفية وتسليمها للأسواق قبل هذه التطورات.

وأضافت هيكل أن أي زيادات محتملة قد تظهر في موسم الشتاء حال استمرار الأوضاع الحالية دون استقرار.

