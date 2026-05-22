إعلان

ارتفاع أسعار الفول والمكرونة والزيت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

01:19 م 22/05/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والزيت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-5-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز السائب، والجبن الأبيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.78 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.81 جنيه، بزيادة 3.17 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.35 جنيه، بزيادة 2.32 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.87 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.52 جنيه، بزيادة 2.23 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.36 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.16 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.55 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.43 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 428.56 جنيه، بزيادة 2.46 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.83 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 25.66 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.53 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.63 جنيه، بتراجع 4.01 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.36 جنيه، بزيادة 2.95 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.15 جنيه، بزيادة 80 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.52 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار الزيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات
جامعات ومعاهد

كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات
بإطلالة أنيقة..بسمة بوسيل تخطف الأنظار في شوارع كان الفرنسية- صور
زووم

بإطلالة أنيقة..بسمة بوسيل تخطف الأنظار في شوارع كان الفرنسية- صور
تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون
اقتصاد

تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى
أخبار المحافظات

تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى
احتفالية خاصة في الزمالك بلقب الدوري المصري الـ15.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

احتفالية خاصة في الزمالك بلقب الدوري المصري الـ15.. ما التفاصيل؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور