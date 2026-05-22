ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والزيت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-5-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز السائب، والجبن الأبيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.78 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.81 جنيه، بزيادة 3.17 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.35 جنيه، بزيادة 2.32 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.87 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.52 جنيه، بزيادة 2.23 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.36 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.16 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.55 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.43 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 428.56 جنيه، بزيادة 2.46 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.83 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 25.66 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.53 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.63 جنيه، بتراجع 4.01 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.36 جنيه، بزيادة 2.95 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.15 جنيه، بزيادة 80 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.52 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.