انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز السائب، واللبن السائب، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.87 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 64.33 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.01 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 100.5 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36.63 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.01 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 70.04 جنيه، بتراجع 9 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.39 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 119.57 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 442.62 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.32 جنيه، بتراجع 1.46 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.47 جنيه، بزيادة 1.16 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 55.21 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.62 جنيه، بتراجع 5.4 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 288.08 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو اللبن السائب: 33.2 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 113.62 جنيه، بتراجع 97 قرشًا.