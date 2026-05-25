ارتفعت أسعار اللحوم، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.86 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 64.44 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.89 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100.78 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.67 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.74 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 69.22 جنيه، بتراجع 82 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.57 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 119.03 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 444.37 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.06 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.12 جنيه، بزيادة 65 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 56 جنيهًا، بزيادة 79 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 148.88 جنيه، بزيادة 11.26 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 284.8 جنيه، بتراجع 3.28 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.42 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 110.15 جنيه، بتراجع 3.47 جنيه.