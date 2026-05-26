أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور.. 77 جنيها لكيلو البلطي

كتب : آية محمد

11:54 ص 26/05/2026

أسعار الأسماك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-5-2026، مقارنة بأسعار أمس حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75 و77 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 جنيهًا و210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 190 و300 جنيه.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 و250 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 جنيهًا و210 جنيهات.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة:

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

